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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العوبثاني: الحضرمي أساء إلى حضرموت وبكير ورفاقة رهن الاحتجاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
خاص- الخليج 365
أكد الناشط الحقوقي عبدالله عوض العوبثاني بأن وزير الخارجية في الحكومة الشرعية تعمد الإساءة إلى حضرموت أكثر من مرة.
وقال العوبثاني في مقابلة على قناة حضرموت الفضائية، ضمن برنامج "حضرموت اليوم" الذي يقدمه الإعلامي غسان عبدون، بإن الحملة الشعبية لجمع التوقيعات ضد الوزير عبدالله الحضرمي، جاءت رداً على استخدام سلطته لتشوية حضرموت وطعن الشرعية ومن أجل ضرب النخبة الحضرمية أمام المجتمع في الداخل والخارج.
وأكد بأن النخبة هي القوة الوحيدة التي أنشئت وقامت بمحاربة الإرهاب، وهي مصدر الفخر الوحيد للشرعية.
وبخصوص قضية المصور الصحافي عبدالله بكير ورفاقة، قال العوبثاني: بإن الحضارم يطالبون بتقديم نموذج دولة في حضرموت، لهذا يفترض أن تكون قضيتهم إذا كانت جنائية أو غيرها في سلك القضاء وليس الأخذ باليد، مشدداً على ضرورة التعجيل في فتحها.
واعتبر العوبثاني بأن مصير بكير ورفاقة هم في حكم الاحتجاز وليس الاعتقال.
وأطلق العوبثاني حملة لجمع توقيعات شكوى ضد وزير خارجية الشرعية محمد الحضرمي الذي وصف "النخبة" بالمليشيات، على أن يتم رفع الشكوى إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأيدت كتلة مجلس النواب عن حضرموت، ومكونات قبلية وسياسية، الحملة مؤكدة على ضرورة تقديم الوزير اعتذاره علانية لحضرموت وللنخبة، ومحاسبته قانونيا.
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