شكرا لمتابعة خبر عن قيادي بارز في حزب الإصلاح يتهم أطراف إقليمية بمحاول إزاحة الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح ، على وجود أطراف تحاول إزاحة الرئيس هادي عن المشهد ، متهما تلك الأطراف التي لم يسمها ، بالسعي إلى تقسيم اليمن وفق معايير جغرافية ومذهبية.

وقال’’علي الجرادي‘‘ ، رئيس الدائرة الإعلامية بحزب الإصلاح ، في تغريدة على حسابة بتويتر: هناك توجه من بعض القوى الإقليمية والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغة توافقية أخرى.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

الإعلامي ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ يتنبأ بكارثة ستحل في هذه ’’الدول العربية’’ وهذا ماسيحدث قريباً

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

Advertisements

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وسيتم: الرئيس ليس مستهدفا كشخص ، لكن الهدف إزاحة شرعيته بأنه عليها دولي ليتمكنوا من رسم الخارطة بعيدا عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية.

يأتي وسط انباء تحدث عن تقييد السعودية لصلاحيات الرئيس هادي وحكومته المقيمة في الرياض ، تزامنا مع ترتيبات لإعادة قول المشهد السياسي في اليمن بمقتضى الأجندات الطارئة للإمارات والسعودية.