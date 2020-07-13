شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : ناشط مقرب من طارق صالح يكشف لأول مرة معلومات خطيرة عن عملية اغتيال ’’أبو اليمامة‘‘ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشط يمني مقرب من طارق صالح عن هوية المسؤول عن اغتيال القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي منير اليافعي، المكنى بـ"أبو اليمامة" منتصف العام الماضي.

وقال الناشط والقيادي السابق في حزب المؤتمر عيسى العذري، خلال بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، إن المسؤول عن اغتيال ’’أبو اليمامة‘‘ هو العقيد ماجد العامري، بتوجيهات من طارق صالح وشقيقه عمار.

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وبحسب العذري فإن العامري، يعد الذراع الأيمن لطارق صالح، والمسؤول عن مجموعة الخلايا النائمة التي تنفذ عمليات الاغتيالات في عدن.

وأكد العذري _وهو يقسم على المصحف_ أن العامري كشف له في وقت سابق أثناء زيارة الأخير له في إحدى الفنادق في عدن، عن عزم خلايا طارق صالح بتصفية عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، مبررًا هذه الرغبة بعدم امتثال الزبيدي لتوجيهات طارق وشقيقه.

كما هاجم من وصفها "أسرة آل تنفاش" (عائلة صالح)، واتهمها بالفساد والخيانة وحكم البلاد بـ"السيديهات"، مؤكدًا على عدم مقدرتها _بعد اليوم_ على قرية واحدة، فضلا عن العودة إلى مجدها السابق.

ودعا العذري أبناء الجنوب ومحبي "أبو اليمامة" في عدن ومحافظات الجنوب، بالثأر من قاتليه، مبينًا حق الجنوبيين في اختيار مصيرهم دون أي وصاية أو تسلط.