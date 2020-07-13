شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..الحكومة الشرعية تحسم خياراتها وتبلغ المبعوث الأممي موقفها من مسودة الحل الشامل المثيرة للجدل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-07-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-7-2020? عاجل..الحكومة الشرعية تحسم خياراتها وتبلغ المبعوث الأممي موقفها من مسودة الحل الشامل المثيرة للجدل ! شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن رسمياً رفضها مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل وتقول إنها "تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته". في تصريحات للمتحدث راجح بادي لـ"الشرق الأوسط" استغربت الحكومة من إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دوليا. ت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن رسمياً رفضها مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل وتقول إنها "تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته". في تصريحات للمتحدث راجح بادي لـ"الشرق الأوسط" استغربت الحكومة من إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دوليا.

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