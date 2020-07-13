شكرا لقرائتكم خبر عن عمره (10) سنوات ..طفل يمني أحب فتاة وذهب يطلب يدها من والدها .. شاهد الطريقة الوحشية والتي لاتخطر على البال عاقبو بها الطفل "فيديو صـــادم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-07-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-7-2020? عمره (10) سنوات ..طفل يمني أحب فتاة وذهب يطلب يدها من والدها .. شاهد الطريقة الوحشية والتي لاتخطر على البال عاقبو بها الطفل "فيديو صـــادم " شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الحب ما قتل ....هكذا تقول الحكايات والاساطير لكن طفل يمني اكدهذا الحب فقد كشف سكان في منطقة دمنة خدير بمحافظة تعز اليمنية ، ان طفل يمني أحب طفلة، فذهب لأبيها وقال أريد أن اتزوج إبنتك ، فكان رد أبو الطفله اذهب وأقفز من سطح البيت وأنا أزوجك. واوضحوا ان الطفل لبى الطلب وذهب، وقفز من سطح البيت وكُسرت يده. ويظهر في الفيديو وهو عند المجبِّر يجبّر يده وهو يسب للبنت وللحب ... ومن الحب ما قتل . الحب ما قتل ....هكذا تقول الحكايات والاساطير لكن طفل يمني اكدهذا الحب فقد كشف سكان في منطقة دمنة خدير بمحافظة تعز اليمنية ، ان طفل يمني أحب طفلة، فذهب لأبيها وقال أريد أن اتزوج إبنتك ، فكان رد أبو الطفله اذهب وأقفز من سطح البيت وأنا أزوجك. واوضحوا ان الطفل لبى الطلب وذهب، وقفز من سطح البيت وكُسرت يده. ويظهر في الفيديو وهو عند المجبِّر يجبّر يده وهو يسب للبنت وللحب ... ومن الحب ما قتل .

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