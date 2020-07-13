شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى وأسوى مقلب في العالم .. خلع ملابس العريس في يوم فرحة وتعليقه عارياً ورميه بالبيض أمام عروسته والمعازيم ..شاهد التصرف الصــادم للعريس "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقوى وأسوى مقلب في العالم .. خلع ملابس العريس في يوم فرحة وتعليقه عارياً ورميه بالبيض أمام عروسته والمعازيم ..شاهد التصرف الصــادم للعريس "فيديو"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مقطع فيديو، حظي بأكثر من مليوني مشاهدة، عريسًا يتعرّض للإحراج علانية أمام فندق في مدينة “شيانغيانغ” بالصين، في حادثة وصفتها وسائل إعلام بأنها “أسوأ مقلب في العالم”. وظهر العريس يضحك رغم تجريده من سرواله وتقييده بالحبال ليرفعه حفار أمام الجماهير، حيث بدى سعيدًا بتسلية الحشد الذي يراقب في ذهول. وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، لم يكتف أصدقاء العريس بتعليقه عاريًا فقط، فبدأوا برميه بأشياء مثل البيض النيئ في وجهه، ورشّه بمسدسات الماء. ووفقًا للتقارير، عادةً ما تحدث مقالب الزفاف المماثلة في اليوم السابق للزفاف أو حتى صباحه، وهو تقليد يرمز إلى النضال الذي يشهده العريس في الحياة الزوجية. وفي بعض المناطق الصينية، يُعد عدم السماح للأصدقاء المقربين والعائلة بالقيام بتلك المقالب، نذير شؤم، ولكن تلك المقالب التي تشمل في وقت لاحق العرائس ووصيفاتها، غالبًا ما تتجاوز المعقول وتؤدي إلى دعاوى بالتحرش الجنسي. ورغم أن هذه العادات منتشرة في الصين، إلا أنها نادرًا ما تظهر في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي مقطع فيديو، حظي بأكثر من مليوني مشاهدة، عريسًا يتعرّض للإحراج علانية أمام فندق في مدينة “شيانغيانغ” بالصين، في حادثة وصفتها وسائل إعلام بأنها “أسوأ مقلب في العالم”. وظهر العريس يضحك رغم تجريده من سرواله وتقييده بالحبال ليرفعه حفار أمام الجماهير، حيث بدى سعيدًا بتسلية الحشد الذي يراقب في ذهول. وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، لم يكتف أصدقاء العريس بتعليقه عاريًا فقط، فبدأوا برميه بأشياء مثل البيض النيئ في وجهه، ورشّه بمسدسات الماء. ووفقًا للتقارير، عادةً ما تحدث مقالب الزفاف المماثلة في اليوم السابق للزفاف أو حتى صباحه، وهو تقليد يرمز إلى النضال الذي يشهده العريس في الحياة الزوجية. وفي بعض المناطق الصينية، يُعد عدم السماح للأصدقاء المقربين والعائلة بالقيام بتلك المقالب، نذير شؤم، ولكن تلك المقالب التي تشمل في وقت لاحق العرائس ووصيفاتها، غالبًا ما تتجاوز المعقول وتؤدي إلى دعاوى بالتحرش الجنسي. ورغم أن هذه العادات منتشرة في الصين، إلا أنها نادرًا ما تظهر في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أقوى وأسوى مقلب في العالم .. خلع ملابس العريس في يوم فرحة وتعليقه عارياً ورميه بالبيض أمام عروسته والمعازيم ..شاهد التصرف الصــادم للعريس "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.