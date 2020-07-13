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عدن - ياسمين التهامي - شاهد ..من الأفضل المرأه القصيره أم الطويله .. دراسه حديثه تكشف !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دراسة قام بها باحثون في جامعة جوتنبرج السويدية، أن النساء اللاتي يتجاوز طولهن 165 سنتمترا قد تكون فرص إصابتهن بالسكتات والجلطات أكبر بمقدار 33 مرات من نظيراتهن الأقل طولاً. وصرح العلماء بأن السبب في ذلك قد يعود إلى كون أقسام القلب الأربعة لدى النساء الأطول قامة أكثر اتساعاً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إيقاع ووتيرة عمل القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. ووفقا للدراسة فإنه لا تقتصر عوامل الخطر التي درسها الباحثون على الطول، بل وجدوا من خلال الدراسة أن زيادة وزن المرأة عن 76.2 كيلوجرام قد يرفع كذلك من خطر إصابتها بأمراض القلب، ولأن الطول أمر لا يمكن التحكم به، على عكس الوزن، ينصح الخبراء النساء الطويلات بمحاولة الحفاظ على وزن صحي. ويوصي الخبراء باتباع عدد من الخطوات للحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية وهي “حمية غذائية صحية، وممارسة التمارين دراسة قام بها باحثون في جامعة جوتنبرج السويدية، أن النساء اللاتي يتجاوز طولهن 165 سنتمترا قد تكون فرص إصابتهن بالسكتات والجلطات أكبر بمقدار 33 مرات من نظيراتهن الأقل طولاً. وصرح العلماء بأن السبب في ذلك قد يعود إلى كون أقسام القلب الأربعة لدى النساء الأطول قامة أكثر اتساعاً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إيقاع ووتيرة عمل القلب، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. ووفقا للدراسة فإنه لا تقتصر عوامل الخطر التي درسها الباحثون على الطول، بل وجدوا من خلال الدراسة أن زيادة وزن المرأة عن 76.2 كيلوجرام قد يرفع كذلك من خطر إصابتها بأمراض القلب، ولأن الطول أمر لا يمكن التحكم به، على عكس الوزن، ينصح الخبراء النساء الطويلات بمحاولة الحفاظ على وزن صحي. ويوصي الخبراء باتباع عدد من الخطوات للحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية وهي “حمية غذائية صحية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والابتعاد عن تناول الكحول والإقلاع عن التدخين. وكشفت الدراسة أن الطول قد لا يكون الأفضل للنساء وذلك نظراً لما قد يرافقه من تغييرات في بنية القلب بشكل قد يحفز تطور حالة مرضية تسمى “الرجفان الأذينى”، وهي حالة تسبب اضطراباً وتسريعاً في نبض القلب. الجدير بالذكر أن الباحثين قاموا من خلال هذه الدراسة بتحليل بيانات أكثر من 1.5 مليون امرأة حول العالم وعلى مدى 30 سنة، وفي دراسة سابقة قام بها علماء ألمان، وجد أن لكل زيادة في الطول بمقدار 6.5 سنتمترات، فإن فرص الإصابة بمرض السرطان تزداد كذلك بمقدار 4%.

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