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عدن - ياسمين التهامي - لن تُصدق ماذا كُتب على بندقية الرئيس الراحل "علي عبدالله صالح" التي سلبها الحوثيين "صورة البندق"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، سلاح الرئيس الراحل علي صالح، الذي تمت تصفيته في الرابع من ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين. وتظهر الصورة بندقية نقش عليها اسم الرئيس الراحل الذي تعرض منزله ومقتنياته الشخصية للنهب من قبل ميلشيا الحوثي. وحكم صالح اليمن 33 عامًا، قبل الإطاحة به في ثورة شعبية عام 2011 ليتحالف بعدها مع مليشيا الحوثي في العام 2015 قبل ان يعلن في العام 2017 فك تحالفه ليقوموا بتصفيته واخفاء قبره حتى يومنا هذا. ت صورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، سلاح الرئيس الراحل علي صالح، الذي تمت تصفيته في الرابع من ديسمبر 2017 على أيدي حلفائه الحوثيين. وتظهر الصورة بندقية نقش عليها اسم الرئيس الراحل الذي تعرض منزله ومقتنياته الشخصية للنهب من قبل ميلشيا الحوثي. وحكم صالح اليمن 33 عامًا، قبل الإطاحة به في ثورة شعبية عام 2011 ليتحالف بعدها مع مليشيا الحوثي في العام 2015 قبل ان يعلن في العام 2017 فك تحالفه ليقوموا بتصفيته واخفاء قبره حتى يومنا هذا.

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