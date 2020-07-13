شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تساعد زوجها على خطف طفلة واغتصابها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الجهات الأمنية في روسيا ملابسات اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، هربت من منزلها يوم الأثنين الماضي بعد خلاف مع أسرتها. ووثق مقطع فيديو الفتاة وهى تسير في أحد الشوارع قبل لحظات من اختطافها من قبل زوجين. واعترفت الزوجة فيما بعد بأن زوجها أخبرها أثناء قيادته لسيارتهما أنه سوف يخطف الطفلة ليغتصبها، مضيفة أنها لم تمنعه من ارتكاب الجريمة لأنها كانت خائفة منه. وأضافت أن زوجها قام باغتصاب الطفلة ثم خنقها بكيس بلاستيك ودفنها بالقرب من بحيرة، فيما تم القبض على الزوج الذى اعترف بعد ذلك بتفاصيل الجريمة. الجهات الأمنية في روسيا ملابسات اختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، هربت من منزلها يوم الأثنين الماضي بعد خلاف مع أسرتها. ووثق مقطع فيديو الفتاة وهى تسير في أحد الشوارع قبل لحظات من اختطافها من قبل زوجين. واعترفت الزوجة فيما بعد بأن زوجها أخبرها أثناء قيادته لسيارتهما أنه سوف يخطف الطفلة ليغتصبها، مضيفة أنها لم تمنعه من ارتكاب الجريمة لأنها كانت خائفة منه. وأضافت أن زوجها قام باغتصاب الطفلة ثم خنقها بكيس بلاستيك ودفنها بالقرب من بحيرة، فيما تم القبض على الزوج الذى اعترف بعد ذلك بتفاصيل الجريمة.

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