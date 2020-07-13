شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة عربية مشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. لن تصدق كيف أنطلق نحوها وطرحها على الأرض ..وحينما بدأ بإغتصابها حدثت مفاجأة صـــادمة "فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 13-07-2020? - آخر تحديث الاثنين 13-7-2020? فنانة عربية مشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. لن تصدق كيف أنطلق نحوها وطرحها على الأرض ..وحينما بدأ بإغتصابها حدثت مفاجأة صـــادمة "فيديو " شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements دت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني نفسها في موقف خطير بعدما انقضّ عليها أسد وأسقطها أرضاً، لتبدأ بالصراخ بشدة طالبة الاستغاثة. الحادثة عبارة عن مقلب خطير قام به محمد الصيرفي، مقدم برامج المقالب ونشره عبر حسابه على انستغرام.من جهتها، أعادت دومينيك نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتؤكد مشاركتها في تصوير برنامج "أبو المقالب" الذي سيعرض قريباً دت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني نفسها في موقف خطير بعدما انقضّ عليها أسد وأسقطها أرضاً، لتبدأ بالصراخ بشدة طالبة الاستغاثة. الحادثة عبارة عن مقلب خطير قام به محمد الصيرفي، مقدم برامج المقالب ونشره عبر حسابه على انستغرام.من جهتها، أعادت دومينيك نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتؤكد مشاركتها في تصوير برنامج "أبو المقالب" الذي سيعرض قريباً

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة عربية مشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. لن تصدق كيف أنطلق نحوها وطرحها على الأرض ..وحينما بدأ بإغتصابها حدثت مفاجأة صـــادمة "فيديو " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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