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عدن - ياسمين التهامي - الفنان " لطفي لبيب يكشف حقيقة صادمة .. ويُعلن اعتزال الفن بواسطة سعد عمر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفنان لطفي لبيب، جمهوره على حالته الصحية، من خلال فيديو عرضته شاشة “التليفزيون المصري”، قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “التاسعة”، نافيًا في الوقت ذاته شائعة مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة. وقال “لبيب”، خلال الفيديو،: أنا كويس، وخبر أني اتنقلت للعناية المركزة والانعاش ده كاذب، أنا كويس الحمد لله في نعمه كبيرة وقادر على الحركة أهو وبتكلم حلو أهو، أطمئنوا أنا كويس”. ووجه الفنان القدير رسالة لجمهوره الذين ينتظرون أعماله القادمة، :” أنا في حالة مرض، مقدرش أشتغل ، اعتبروه شبه اعتزال، أو اعتزال، وادعولي ربنا يشفيني”. الفنان لطفي لبيب، جمهوره على حالته الصحية، من خلال فيديو عرضته شاشة “التليفزيون المصري”، قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “التاسعة”، نافيًا في الوقت ذاته شائعة مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة. وقال “لبيب”، خلال الفيديو،: أنا كويس، وخبر أني اتنقلت للعناية المركزة والانعاش ده كاذب، أنا كويس الحمد لله في نعمه كبيرة وقادر على الحركة أهو وبتكلم حلو أهو، أطمئنوا أنا كويس”. ووجه الفنان القدير رسالة لجمهوره الذين ينتظرون أعماله القادمة، :” أنا في حالة مرض، مقدرش أشتغل ، اعتبروه شبه اعتزال، أو اعتزال، وادعولي ربنا يشفيني”.

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