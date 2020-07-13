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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" مذيعة شهيرة تنشر فيديو فاضح لـ “غادة عبدالرازق”!
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جديد اب برس
ت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، الحديث عن مسألة فيديو الفنانة ?غادة عبد الرازق? الفاضح، فتحدثت عنه خلال بث مباشر مع متابعيها، وقارنته بما حدث للفنانة سما المصري، ولماذا لم يتم القبض عليها هي الأخرى بتهمة نشر الفسق والفجور. وكشفت العيدان أمراً جديداً عن واقعة ظهور جزء حساس من جسد غادة عبدالرازق في عام 2017، وقالت “الفيديو الفاضح لغاده عبدالرزاق لما صورته كانت بدوله أجنبية لذلك القانون المصري ليس ذو اختصاص”. وكانت غادة عبدالرازق خرجت في بث مباشر مع متابعيها وعن طريق الخطأ كشف جزء حساس من جسمها، الأمر الذي أدخلها في نوبة بكاء وانهيار فور معرفتها وطلبت من الجمهور أن يسامحها على هذا التصرف غير المقصود. وعقدت مي العيدان مقارنة بين غادة عبد الرازق وسما المصري، باعتبار أن الأخيرة تم إلقاء القبض عليها وحبسها بعد اتهامها بنشر الفسق والفجور، مشيراً إلى أن غادة عبد الرازق عندما وقع الخطأ منها لم تكن موجودة في مصر. وكانت عبد الرازق قد تزوجت في شهر مايو الماضي من هيثم زنيتا مدير تصوير أحدث مسلسلاتها “سلطانة المعز”، وعقدا القران أثناء تصوير المسلسل.
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