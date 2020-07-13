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عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. سما المصرى فى أول تصريح من السجن تفجر مفاجأة تقلب الموازين بواسطة مصطفى العيسوى !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المحكمة الاقتصادية في مصر، ثاني جلسات محاكمة الفنانة المحكمة الاقتصادية في مصر، ثاني جلسات محاكمة الفنانة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 27 يونيو الجاري. وفاجأت الفنانة المصرية، القاضي في الجلسة التي عقدت يوم السبت الماضي بحضورها مرتدية العباءة السوداء وفوقها النقاب الكامل خشية التصوير، وخيّرها قاضي الجلسة بخلع النقاب والبقاء بارتداء الكمامة الطبية. وقالت المصري مدافعة عن نفسها :” إنها ترتدي ملابس مثل التي ترتديها كل الفتيات والنساء. وتابعت: “الناس كلها بتلبس مايوهات، مجاش عليا أنا”. واستشهد دفاع سما المصري بفيديو الممثلة المصرية غادة عبد الرازق قبل سنوات التي ظهر فيه جزء حساس من جسدها وكذلك بفستان الممثلة المصرية رانيا يوسف الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقال إن كلاهما لم تتعرضا للمعاقبة أو المحاكمة، لينكر ارتكاب موكلته جريمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع خادشة للحياء، مشيرا إلى أن هناك فنانات أخريات يرتدين ملابس كالتي ترتديها المصري ولا يتعرضن للمساءلة، إلا أن القاضي قرر استمرار حبسها وتأجيل القضية.

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