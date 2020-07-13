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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن: بعد أنباء عن تدخل أمير الكويت.. قرار عاجل من قناة “MBC” السعودية بشأن مسلسل “أم هارون”



حسمت قناة “MBC” السعودية، الجدل بشأن وقف عرض مسلسلي “أم هارون”، و”مخرج 7″، بعد الضجة التي أثارهما في الشارع العربي. ورفض مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة قنوات “MBC”، وقف عرض المسلسلين المثيرين للجدل، عقب اتهامات وجهت إليهما بالترويج للتطبيع مع إسرائيل. وقال “حايك” بشأن اتهامات التطبيع في المسلسلين خلال مقابلة متلفزة، مع الإعلامي المصري عمرو أديب، الذي يقدم برنامج “الحكاية”: “بالعكس (إم بي سي) تدخل الأمل والبهجة بقلوب أناس يعيشون تعاسة العالم العربي منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي”. وأشار إلى أن اتهامات التطبيع، جاءت بالوقوف عند عبارات في مسلسلي “أم هارون” و”مخرج7″، مستدركًا: “نحن معتادون على الحملات الاستباقية ضد أعمالنا الدرامية”. وأكد أن المجموعة “لا تتاجر بالقضية الفلسطينية كآخرين ولا استضافت لديها مسؤولين إسرائيليين”، مضيفًا: “لسنا من التجار فلا يتهمونا بالتطبيع”. قرار عاجل بشأن مسلسل “أم هارون” وأضاف: “لن توقفنا حملات أو تخوين، (..) واطمئنوا أم هارون ومخرج 7 وبرنامج (الفنان المصري) رامز جلال مستمرون”. وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا أنباء تفيد بوقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مسلسل “أم هارون”. يذكر أن قناة “MBC” السعودية، أنتجت مسلسل “أم هارون” ومسلسل “مخرج 7” والذين اعتُبرا تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمهدان لعلاقات خليجية مع إسرائيل، وأثارا موجة غضب واسعة في الشارع العربي. ويتحدث مسلسل “أم هارون”، والذي يعرض منذ بداية شهر رمضان، عن حياة أسرة يهودية في دولة الكويت، وقد احتوى المسلسل في حلقاته الأولى، على عدة مغالطات تاريخية، تطمس الهوية الفلسطينية، وتعطي للإسرائيليين الحق في أرض فلسطين العربية.

