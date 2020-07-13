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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. السلاح المصري الفتاك الذي ظهر في حوزة قوات حفتر وأثار فزع تركيا (فيديو)





لأول مرة، أظهرت مشاهد مصورة، مراحل تصنيع مدرعات "التمساح" المصرية، وفق فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عرضت لأول مرة عام 2018. وفي البداية، تحدث الفيديو عن مراحل تصميم وتصنيع واختبار مدرعات ST-100 / ST-500 المصرية المنتجة بالتعاون بين شركة IMUT ومصنع 200 التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مصر. كما ظهرت مركبات مدرعة من عائلة "تمساح" المطورة وعربات "تمساح 2" من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة والمبنية على أساس عربة "أورال" الروسية، ومدرعة "تمساح 3" التكتيكية الخفيفة للدورية والعمليات الخاصة. وأظهر الفيديو، مدرعة من طراز أحدث لأول مرة، وهي "تمساح 4" التي لا توجد أي تفاصيل متاحة عنها، ولكن من المرجح أن تكون لمهام القوات الخاصة. يذكر أنه في أواخر عام 2019 نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو ظهرت فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة "الجيش الوطني الليبي". كما ظهرت المركبة المدرعة الخفيفة "تاريير TAG Terrier LT 79 " في حوزة قوات "الجيش الوطني الليبي"، والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "The Armored Group" الأمريكية. ويبلغ وزن المركبة 4.6 طن ويصل إلى 5.6 بالحمولة القصوى وتمتلك محرك تويوتا ديزل 1VD-FTV بـ8 إسطوانات، مع شاحن توربيني بسعة 4500 سي سي، يولد قوة قدرها 195 حصانا، وتبلغ سرعتها القصوى 100 كم/س ومداها الأقصى 800 كم. ويصل عدد أفراد الطاقم إلى 8 أفراد بمن فيهم السائق والقائد، ويمكن تزويدها بمعدات الاستطلاع أو محطة مسلحة برشاش عامل بالتحكم عن بعد، ويبلغ مستوى حمايتها B6 القادر على صد طلقات حتى عيار 7.62 * 51 مم





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