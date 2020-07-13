شكرا لمتابعة خبر عن معارك طاحنة في أبين وقصف مدفعي و صاروخي متبادل والطيران المسير يدخل سير المعركة لأول مرة (تفاصيل حصرية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية لـموقع ’’الخليج 365‘‘ قبل قليل ، بتجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأكدت المصادر سماع دوي قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين ، من اتجاه جبهات ”الشيخ سالم“ و ”الطرية“ و ”الرملة“ ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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وقالت المصادر أن القوات الحكومية أدخلت الطيران المسير في سير معركتها مع مليشيا الانتقالي لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وبينت المصادر بان الطرفان تبادلوا الاتهامات ، بشأن خرق قرار إطلاق النار ، الذي وافقى عليه قبل أسبوعين برعاية الحكومة السعودية التي تسعى إلى تنفيذ اتفاق الموقع بين الطرفين في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي لتسوية الخلافات بينهما.

ويأتي ذلك غداة تسريبات عن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن قرار مرتقب توقع البعض بأن يصب القرار في إتجاه إلغاء الإدارة الذاتية للجنوب بعد التوصل لاتفاق بين الشرعية والانتقالي على الحكومة المزمع تشكيلها.

وفي 24 يونيو / حزيران الماضي ، أعلن التحالف العربي ، بقيادة السعودية ، عن بدء نشر مراقبين لفتح إطلاق النار الشامل في أبين ، بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي.