شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يعلنون وصول عدد من المنشقين عن الحكومة الشرعية بينهم قيادي كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي ، إنه وصل إلى مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال محافظة إب اليوم مجموعة من العائدين من صفوف العدوان (التحالف والحكومة) يتقدمهم القيادي في حزب الإصلاح محمد علي عامر ، حد قولها .

وأضافت أنه خلال الاستقبال بحضور عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية تقدمهم الشيخ ناجي وازع، ثمن عامر إعلان المجلس السياسي الأعلى العفو العام عن كل من أراد العودة إلى صفوفهم.

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وأكدت جماعة الحوثي بالقول : دعا من لا يزالون يقاتلون في صفوف العدوان العودة إلى الوطن، في ظل تكشف المؤامرات والمطامع التي يسعى إليها آل سعود وآل زايد في اليمن.

وتابعت جماعة الحوثي إن الوطن يتسع لكل أبنائه وأن التصالح والتسامح من شيّم الكرام ومن عادات الشعب اليمني، لافتاً إلى أن السلام والتوافق بين أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم هو الحل الكفيل بتجاوز ما يمر به الوطن من أزمات.

فيما أشاد الشيخ ناجي وازع بعودة مجموعة من أسماهم المغرر بهم إليهم الوطن والذين آثروا عدم الاستمرار مع من يرتكبون الجرائم البشعة بحق شعبهم ويدمرون الوطن حسب قوله.

وقال الشيخ إن عبدالملك بدر الدين الحوثي حريص على أبناء اليمن، ولهذا صدر قرار العفو العام .