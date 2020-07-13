شكرا لمتابعة خبر عن أشرس القبائل الجنوبية تمهل “طارق صالح” 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمهلت قبائل الصبيحة قوات “طارق صالح” ، مدة 24 ساعة لإطلاق سراح أبنائها المختطفين، في أحد سجونها بالساحل الغربي.

وهددت قبائل الصبيحة في اجتماع لها عقد امس الأحد في منطقة بطان، بقطع الطريق الساحلي الذي يربط مدينة المخا بمحافظة عدن.

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وأكدت مصادر قبلية أن مسلحي “طارق صالح” اختطفوا ماجد مجاهد محمد قائد، وسالم صالح بصيبص، من أبناء قبيلة الكعللة، بسبب ناظور كان بداخل السيارة التي يستقلانها.

وأشارت المصادر بان قوات “طارق صالح” طلبت مليون ريال مقابل إطلاق سراح اثنين من أبناء قبيلة الكعللة تم اختطافهما في مدينة المخا، نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن قيادات عسكرية من أبناء الصبيحة في الساحل الغربي عجزت عن إطلاق المختطفين من سجون قوات “طارق صالح”.

وكان عدد من أهالي المختطفين قطعوا الطريق الساحلي، خلال الأيام الماضية، للضغط على قوات “طارق صالح” بإطلاق سراح المختطفين.