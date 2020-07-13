شكرا لمتابعة خبر عن اتفاق تاريخي بين الحوثيين والشرعية بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفقا لكشوفات 2014م (وثيقة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة رسمية، امس الأحد، عن اتفاق جديد لصرف مرتبات موظفي الدولة في اليمن وفقا لشهر ديسمبر 2014م.

وذكرت الوثيقة الموجهة من حكومة الحوثيين في صنعاء غير المعترف بها، لكافة الوزارات والمؤسسات بسرعة تسليم نسختين من كشوفات 2014م .

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يأتي ذلك بعد الاتفاق على صيانة سفينة صافر ، و قرب الاتفاق على استئناف صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة حسب كشوفات 2014 حسب تسريبات لمسودة الاتفاق المشتركة التي قدمتها الامم المتحدة للأطراف اليمنية بعد تعديلها .

و تتواصل حملة التغريدات المليونية لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، للمطالبة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ أكثر من أربع سنوات، خصوصا الموظفين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء .

وانطلقت حملة التغريدات، في وقت تدخل فيه أزمة المرتبات منعطفاً جديداً في ظل تفشي وباءً كورونا المستجد كوفيد-19 وما خلفه من أثار نفسية ومادية على الموظفين الذين يعانون في الأصل منذ سنوات.

ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016.