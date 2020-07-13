شكرا لمتابعة خبر عن مشايخ وأعيان الحجرية والتربة يبعثون رسائل تحذيرية لألوية حراس الجمهورية (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض مشايخ وأعيان منطقة التربة والحجرية ، ما تروج له قيادات، ألوية حراس الجمهورية، من إدعاءات حول تواجد خبراء أتراك ومحاولة تأطير القضية بإطار حزبي للسيطرة على المنطقتين .

وقال المشايخ في بيان صحفي لوسائل الإعلام أن ، ألوية حرراس الجمهورية، يتباكون على الحجرية والتربة متناسين قيادات كثيرة من المحافظة كانت ضحية لمؤامرات قياداتها.

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وأشار البيان الصحفي الذي تلقى موقع نسخة منه إلى أن على، ألوية حراس الجمهورية، أن يتذكورا من قام بتصفية ،عيسى محمد سيف، وجماعته، وكذلك من قام بقتل الشهيد الشيخ أحمد سيف الشرجبي .

كما أوضح البيان أن على ألوية حراس الجمهورية أن يراجعوا صفحات الماضي القريب ليعرفوا ما يكنه أسرة ،آل عفاش، تجاه تعز وأبنائها ويتذكروا من إغتال ،سلطان القرشي، وآخرين تم تصفيتهم من قبل الرئيس الراحل ،علي عبدالله صالح، وبإشراف مباشر من القيادات العسكرية المقربة منه.

وأكد البيان على أن الرئيس الراحل وأسرته حرصوا على تهميش محافظة تعز حتى أنه لم يقبل خلال فترة حكمه بتعيين قائد عسكري من محافظة تعز..

ويقول مراقبون أن قيادات مايسمى حراس الجمهورية تحرص على تنفيذ رغبات أبو ظبي ، وتمكينها من السيطرة على سواحل اليمن وموانئه رامية بمعاناة الشعب اليمني خلف الحائط.