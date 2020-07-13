شكرا لمتابعة خبر عن ابوعلي الحاكم .. يوجه اقوى تهديد للسعودية والامارات ويتوعد بتدمير كل المنشآت النفطية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الحوثيون مساء امس الأحد ، قرب دخولهم مدينة مأرب واكمال سيطرتهم على محافظة الجوف.

وقال القيادي البارز في جماعة الحوثي أبو علي الحاكم أن قواته اقتربت من السيطرة على مدينة مأرب، وحذر التحالف العربي لدعم الشرعية من أي مساس بالمنشآت النفطية.

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و قال الحاكم أن جماعة الحوثي تقف على مشارف مدينة مأرب وهدد بدخول المدينة والسيطرة عليها كليا.

وحذر أبو علي الحاكم، التحالف العربي ، من استهداف المنشآت النفطية في مأرب، قائلا ذراعنا قوية وطويلة قادرة على أن تمتد إلى كل منشآتهم النفطية والاقتصادية وتدميرها بالكامل، وقادرون على رد الصاع صاعين بل وأكثر، في إشارة إلى استهداف منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية حال تعرض مصافي صافر بمأرب للقصف.

وذكرأبو علي الحاكم أن القدرات الاستخباراتية لجماعة الحوثي تجاوزت الجبهات الحدودية ووصلت إلى عمق عواصم التحالف العربي وإلى غرف عملياتهم السرية ومراكز حربهم الإلكترونية ومنظومات اتصالاتهم المشفر.

وأشارالحاكم إلى امتلاك جماعة الحوثي أهداف هامة وحيوية وبعيدة المدى.