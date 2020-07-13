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عدن - ياسمين التهامي - 10 أنواع من الرجال لا تقاومهم النساء.. فهل أنت منهم ؟

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جديد اب برس

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فكير النساء ومفاهيمهن من الصعب فهمها للغاية خاصة من قبل الرجال؛ لذلك فإن إمكانية إدراك ما الصفات التي تبحث عنها النساء في الرجل وما شخصية الرجل الذي يمكن أن يفوز بقلب جميع النساء أمر معقد للغاية. ولكن سنقدم لك فيما يلي دليلك لأنواع الرجال الذين لا يمكن لأي امرأة مقاومتهم على الإطلاق،وذلك بعد الاستعانة بنماذج مختلفة من النساء بشخصياتهن المختلفة وتفكيرهن المتباين. الرجولة إن الرجل الذي يتمتع بصفة الرجولة من أهم الأنواع التي لا تقاومها النساء؛ حيث إن الذكوره هي مزيج من الصفات مثل الثبات والكرم والشجاعة والنبل، هذه مجموعة من الصفات التي لا تستطيع المرأة الذكية مقاومتها في الرجل. ذو الحس الفكاهي نكتة مضحكة يمكن أن تكسر الحاجز النفسي بينك وبين أي امرأة، ومع ذلك، ففي بعض الأحيان قد لا تساعدك الكثير من النكات على ترك انطباع جيد، فقد تعتقد المرأة أنك مجرد مهرج، و لن تستطيع ولو مرة واحدة أن تأخذك على محمل الجد؛ لذلك من الجيد أن تكون رجلاً يتمتع بحس فكاهي، ولكن مع الحفاظ على وقارك وثباتك وثقتك في ذاتك. الرجل الذي يهتم بالتفاصيل الجميع يحب الاهتمام ويريد أن يؤخذ في عين الاعتبار ويتم الاهتمام به، فتنظر النساء أيضاً إلى هذه الصفة باعتبارها واحدة من الصفات الكبيرة التي تخلق أباً جيداً لأولادها في المستقبل. الرجل الطموح متحمل المسئولية النساء لا يحببن أن يتحملن المسؤولية عن اتخاذ القرارات، ولا يحببن الرجل الكسول؛ لذلك إذا كنت تريد أن تصبح مغناطيساً للنساء، فأنت تحتاج إلى أن تكون طموحاً ونشطاً للغاية. الرجل السخي السخاء لا يتعلق فقط بالمال؛ فالنساء ينجذبن أيضاً للرجل السخي في إظهار مشاعره وحبه للشريك وللآخرين ولا يبخل بذلك. الرجل الرومانسي الرجل الرومانسي شيء لا تستطيع المرأة مقاومته؛ حيث تتحول حياتها إلى حياة مليئة بالحب والمشاعر الفياضة، وتشعر دائماً أنها محبوبة شخص ما، وهذا ما تحتاج إليه المرأة. الرجل المتميز عن الآخرين "هو ليس مثل أي رجل آخر.. هو واحد فقط في هذا العالم"، غالباً ما تعتقد النساء أن "النصف الآخر" هو شيء فريد من نوعه، فمن الأسهل أن تقع في الحب مع شخص خاص متميز يختلف بالفعل عن الآخرين. الرجل الجدير بالثقة المرأة تبحث دائماً عن شخص جدير بثقتها؛ حتى تشعر بالأمان باستمرار علاقتهما، ولا تخشى من أن يجرح قلبها. الرجل المتفهم هناك أيام تريد المرأة فقط أن تعثر شخص يفهمها دون الحاجة إلى شرح أفكارها و مشاعرها، وأحياناً دون الحاجة إلى الحديث من الأساس، وعلى الرغم من أن تلك الصفة تتولد بعد سنوات من العلاقة، فإن هناك بعض الأشخاص الذين تشعر معهم من الفور أنك تشعر أنك تعرفهم منذ قديم الأزل. الرجل الذي يساعد في أعمال المنزل النساء تعشق الرجال الذين يبدون إدراكهم لمدى إرهاق المرأة خلال اليوم، فيساعدونهن في تصليح الأغراض وشرائها وتركيبها وغيرها من الأعمال المنزلية حتى إن كانت بسيطة.