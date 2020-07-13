قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في جبهة قانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الشرعية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، عقب هجوم واسع شنته على ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وكبدت قوات الشرعية خلال الهجوم ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة .

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وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي "أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية".

وأضاف العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "أن المعارك ما تزال مستمرّة وسط تقدم لأبطال الجيش والمقاومة"..مؤكّداً أن المليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وأشار قائد اللواء 143 مشاة، إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل وعزمهم الكبير على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من مليشيات الحوثي الإيرانية