شكرا لقرائتكم خبر عن محتال يمني يصعق اصحاب محلات الذهب وينهب 50 ألف ريال سعودي في غمضة عين.. شاهد كيف استطاع ان ينصب على صاحب المجوهرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements ستطاع محتال من خداع تاجر ذهب في سوق اكتوبر بيافع يوم السبت 11يوليو 2020 ، والنصب عليه بمبالغ مالية مزورة . وذكرت المصادر ان هناك شخص محتال ، وقام بخدع عامل محل الصلاحي للمجوهرات والنصب عليه ، واستغل صغر سنه ، وعدم خبرته في هذا المجال لكونه جديد في المحل.وذكرت المصادر نفسها ان المبلغ الذي تم النصب فيه حوالي 50 ألف ريال سعودي ، و3مليون ريال يمني ، وجميعها عمله مزورة



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