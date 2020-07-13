ورد للتو : الحوثيين يكشفون عن منظومة باليستية جديدة دخلت خط المعركة مع التحالف (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت القوات المسلحة اليمنية عن منظومة صواريخ باليستية جديدة دخلت خط المعركة مع قوات التحالف.

وأكد ناطق الجيش اليمني، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية استخدمت صواريخ باليستية جديدة عالية الدقة في عملياتها الهجومية الأخيرة على العمق السعودي لم يعلن عنها بعد.



جاء ذلك خلال إعلان العميد سريع صباح اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي، عن تنفيذ القوات المسلحة عملية عسكرية واسعة استهدفت عدداً من قواعد ومنشآتِ العدوِّ السعوديِّ العسكريةِ والحيوية، منها المطاراتُ والقواعدُ العسكرية في جيزان ونجرانَ وعسير.

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موضحاً أن العملية نفذتها القوة الصاروخية بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد، وقوات الدفاع الجوي بعدد كبيرة من الطائرات المسيرة استهدفت مرابضَ الطائراتِ الحربيةِ وسكنَ الطيارينَ ومنظوماتِ الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافاً عسكريةً أخرى في مطاراتِ أبها وجيزانَ ونجرانَ.. إضافةً إلى منشأةِ النفطِ العملاقةِ بالمنطقةِ الصناعيةِ بجيزان، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة.



لافتاً إلى أن من ضمن الاهداف التي شملتها العملية العسكرية الواسعة استهداف اجتماع لقادة عسكريين سعوديين مع أتباعهم من المرتزقة والخونة والعملاء اليمنيين داخل معسكر تداوين بمأرب وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات.



وأشار العميد سريع إلى أن هذه العمليات جاءت رداً على جرائمِ التحالف المستمرةِ بحق الشعب اليمني والتي كان آخرَها مجزرة أمس بمحافظة حجة، وكذلك الحصار الظالم والمستمر، وتزامنا مع الذكرى المئويةِ لمجزرةِ تنومة.



مؤكدا استمرار القوات المسلحة في الدفاعِ المشروعِ عن الشعب اليمني حتى تحقيقِ الحريةِ والاستقلال .



مضيفاً أن القوات المسلحة اليمنية لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من الضرباتِ المؤلمةِ خلالَ الفترةِ المقبلة حتى إيقاف العدوانِ ورفعِ الحصار.

