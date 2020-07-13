شكرا لمتابعة خبر عن تحركات عسكرية حوثية نحو مأرب من اتجاهين بالتزامن مع الزام كل شيخ قبلي بتوفير 30 مقاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية وقبلية، اليوم الإثنين، بأنها شاهدت تحركات عسكرية حوثية نحو محافظة مأرب من اتجاهين بالتزامن مع الزام كل شيخ قبلي بتوفير 30 مقاتل.

وقالت المصادر لـ " الخليج 365 "، أن جماعة الحوثي في صرواح غربي مأرب بدأت في الاستعداد للهجوم على كوفل بالتزامن مع تحركات من اتجاه اللبنات بقيادة مشرف من أحد مديريات مارب.

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وبينت المصادر أن قيادات عليا في المليشيا ألزموا كل شيخ قبلي، في عدد من المحافظات، بتوفير 30 مقاتل و إرسالهم إلى محافظتي مأرب والجوف.

يأتي ذلك في وقت حققت فيه قوات الجيش اليمني مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي، تقدما في الجفرة والجدافر، والكسارات غربي مدينة مارب، ما قاد الى فتح الطريق الدولي الممتد نحو الأراضي السعودية.

وكان القائد البارز في جماعة الحوثي المشمول بلائحة العقوبات، ويرأس هيئة الاستخبارات العسكرية للمليشيا المدعو عبدالله يحيى الحاكم، زعم بمضي جماعته في معركة مارب حتى النهاية.

وذكر الحاكم أن أولويات جماعته الان هي "جمع قبائل اليمن" للاسهام في معركة "استعادة محافظة مأرب، التاريخية الاقتصادية الاستراتيجية" حد زعمه.

وأدعى الحاكم بأن جماعة الحوثي تقف على مشارف المدينة، وقريباً جداً سيتم دخولها واستعادتها.