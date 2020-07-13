شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : نص بيان المجلس الانتقالي الصادر عن الادارة الذاتية للجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الإدارة الذاتية للجنوب، اليوم الإثنين، بياناً هاماً، بخصوص تعنت الحكومة اليمنية، ممثلة بالبنك المركزي بعدن، وإصرارها على عدم صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، فيما يلي:

بيان صادر عن الإدارة الذاتية للجنوب

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تدارست قيادة الإدارة الذاتية للجنوب في اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته مع القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية، ما آلت إليه الأمور بسبب تعنت الحكومة اليمنية، ممثلة بالبنك المركزي بعدن، وإصرارها على عدم صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، كحق مشروع من حقوقهم خلافاً للشرع والقانون، والتي تجاوزت في عامنا هذا 2020م خمسة أشهر، ناهيك عن المتخلفات السابقة للعام قبل الماضي.

إن هذا التعنت يُعد سلوكاً مشيناً وغير إنساني، تجاه هذه الفئة من الشعب صانعة الانتصارات، ومن كان لها دور حاسم في تحرير الجنوب، قد أضر بهذه الفئة أيما أضرار، في حين لا زالت تقدم التضحيات الجسام في جبهات الشرف والعزة.

إن ما يحزّ في النفس أن يتم تجاهل أبسط حق لهؤلاء الأبطال وهو حق الحصول على الراتب، وأن يلجأ هؤلاء الأبطال إلى إقامة خيام للاعتصام أمام بوابة معسكر التحالف، دون أن يحرك ذلك ضمائر الحكومة اليمنية وممثلها البنك المركزي في عدن في إطلاق مرتباتهم.

وأمام كل ذلك وحتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، فإن الإدارة الذاتية للجنوب تدعو الحكومة اليمنية إلى تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها وكذا صرف بقية المرتبات المتخلفة لدى البنك، ما لم فإن الإدارة الذاتية للجنوب وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص.

صادر عن الإدارة الذاتية للجنوب

العاصمة عدن