شكرا لمتابعة خبر عن أول رد من الجيش الوطني على تهديدات " أبو علي الحاكم " باقتحام مأرب وضرب أهداف بالسعودية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز أمس الأحد، الخطوط الأمامية في جبهات القتال بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).

واطلع بن عزيز خلال زيارته التي رافقه فيها القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، وقائد قوات التحالف العربي بمأرب اللواء الركن يوسف الشهراني على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

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وقال رئيس الأركان "إن القوات المسلحة لن تألوا جهداً في مواجهة جماعة الحوثي ومختلف المشاريع الصغيرة والتخريبية وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن بقيادة الرئيس هادي.

وجدد التأكيد على مواصلة السير في طريق الكفاح والنضال بكل تفانٍ وإخلاص وصولاً إلى تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

وثمن الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندته للشرعية والجيش في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.

وتزامنت زيارة بن عزيز مع تواجد القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم في محافظة الجوف الحدودية وتهديداته باقتحام مدينة مأرب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو علي الحاكم أن جماعته باتت على مرمى حجر من السيطرة على محافظة مأرب، (شمال شرق اليمن).

وقال رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري في الجماعة في تصريح "26سبتمبر" التابع للحوثيين "نحن اليوم نقف ومعنا كل قبائل اليمن وفي طليعتهم أحرار محافظتي مأرب والجوف على مشارف مدينة مأرب، وقريبًا جدًا سيتم دخولها واستعادتها إلى صف الوطن".

وحذر الحاكم دول التحالف من ما أسماه التمادي باستهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في محافظة مأرب قائلا،" ذراعنا قوية وطويلة قادرة على أن تمتد إلى كل منشآتهم النفطية والاقتصادية وتدميرها بالكامل.

وتشهد جبهات القتال بمحافظة الجوف معارك ضارية بين الحوثيين والقوات الحكومية في ظل محاولة الأخيرة استعادة المناطق التي فقدتها خلال الأشهر الماضية.

وسيطرت جماعة الحوثيين مطلع مارس الماضي على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف ومناطق عدة مجاورة عق معارك عنيفة مع القوات الحكومية.