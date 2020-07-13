شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : اتفاق سعودي إماراتيي ومباركة أمريكية للاطاحة بالرئيس هادي والغاء شرعيته ومنعه من العودة الى اليمن .. وهذه الدولة ستمنحه اللجوء السياسي .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي بدران الهجيمي ان جمهورية مصر وافقت منح الرئيس هادي حق اللجوء السياسي لقضاء بقية حياته فيها .

واضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ان السعودية والامارات تكفلت بكافة النفقات على الرئيس هادي وكل افراد عائلته وهي التي ستقوم بشراء قصر فاخر في مدينة الاسكندرية لتمنحه الرئيس هادي ليقضي حياته فيه مع افراد اسرته.

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من جانبه كشف رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح "علي الجرادي"، عن توجه لبعض القوى الدولية لإتاحة لازاحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من منصبه واستبداله تحت اي صيغة ، دون ان يكشف عن الدول الراغبة في إزاحة الرئيس هادي.

وقال الجرادي إن هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس عبدربه منصور هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغة توافقية أخرى".

وأضاف الجرادي في تغريدة له على تويتر "أن الرئيس ليس مستهدفاً كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي".

وأشار الجرادي إلى أن هذا التوجه الدولي والإقليمي يسعى لرسم خارطة جديدة بعيداً عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة.