شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..وفاة وزير يمني بفيروس كورونا بالقاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الناشط الشبواني في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبدربه العولقي صورة جميلة لقرية يمنية قال أنها من الضالع. وتنوعت الردود بين مصدق ومكذب، قبل أن يتدخل الاعلامي

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