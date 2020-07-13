شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي في الإنتقالي : الإصلاح يبني تحالفات معادية للتحالف العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الأمين العام المساعد في الامانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، ان حزب الإصلاح يبني تحالفات معادية للتحالف العربي .

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وذكر في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، "تنكشف يوما عن اخر اجندة حزب الإخونج في بناء تحالفات سوداء مع دول راعية للارهاب ومعادية للتحالف".

وأضاف:"بدأها الجبواني بتوقيع اتفاقية مع تركيا في قطاع النقل ، وتبين انها لنقل مقاتلين الى ليبيا بتمويل تركي ، وبناء معسكرات تدريب ارهابيين في شبوه وتعز بتمويل قطري ، فماذا بعد .؟!"