لرفع الخصوبة لدى الرجال والنساء النوم بهذه "الوضعية" للراغبين في الانجاب ..(لايفوتكم)

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عدن - ياسمين التهامي - في اكتشاف مذهل، توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين الحصول على النوم الجيد، ومضاعفة فرص الحمل لدى المرأة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ويقول العلماء إن النوم لمدة ثماني ساعات في الليلة يعزز الخصوبة من خلال موازنة الهرمونات وخفض الضغط. وأشاروا إلى أن النوم الجيد يضاعف فرص المرأة في الحمل بنسبة 91 في المائة. وقال خبير النوم، نيل ستانلي: "إذا كنت ترغبين في الحمل، انظري إلى النوم كملك. احصلي على نوم جيد في الليل، ثم مارسي_الجنس في الصباح أو في وقت الغداء"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية. وفحص الباحثون ما يقرب من 200 امرأة يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي. وأظهرت البيانات المقدمة إلى الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة، أن 44 في المائة من الذين حصلوا على ثماني ساعات من النوم في الليلة حملن، مقابل 23 في المائة لمن حصلن على ست ساعات. ويقول الخبراء إن نصائح النوم تنطبق على الجميع. وقالت البروفيسورة جيتا نارجوند، مؤسسة ومديرة عيادات الخصوبة: "الحصول على قسط كافٍ من النوم يفيد التوازن الهرموني".

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