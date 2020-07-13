شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسريب أول فيديو لمغادرة بشار الاسد وزوجته اسماء سوريا للابد وهذا ما حملوه معهم ! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يغادر الرئيس السوري بشار الاسد حكم بلاده مع زوجته وابنيهما بعد اكثر من عشرين عاماً على حكمه لسوريا شهدت فيها البلاد اسوء مراحلها في تاريخ سوريا الحديث.

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وكشف صحفي اسرائيلي عن تفاصيل مغادرة بشار الاسد وزوجته اسماء الاخرس مع طفيلهما حافظ وشام للبلاد ضمن صفقة سياسية برعاية روسية .