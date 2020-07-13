شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تسريب أول فيديو لمغادرة بشار الاسد وزوجته اسماء سوريا للابد وهذا ما حملوه معهم ! شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يغادر الرئيس السوري بشار الاسد حكم بلاده مع زوجته وابنيهما بعد اكثر من عشرين عاماً على حكمه لسوريا شهدت فيها البلاد اسوء مراحلها في تاريخ سوريا الحديث.
وكشف صحفي اسرائيلي عن تفاصيل مغادرة بشار الاسد وزوجته اسماء الاخرس مع طفيلهما حافظ وشام للبلاد ضمن صفقة سياسية برعاية روسية .
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