الارياني : الهجمات الارهابية الفاشلة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للاملاءات الايرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الإعلام معمر الارياني بشدة الهجمات الارهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي وتستهدف بشكل متعمد المدنيين والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة "ايرانية الصنع".



Advertisements

وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان هذه الهجمات الارهابية تؤكد مضي المليشيا الحوثية في التصعيد تنفيذا للاملاءات الايرانية وأنها آلة قتل وتدمير ولا تفقه لغة السلام‏.

واشار الارياني الى ان مضي نظام ملالي ايران واداته في اليمن"مليشيا الحوثي" في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة وافشال الحلول السلمية للازمة وفقا للمرجعيات الثلاث، ياتي امتداد لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين‏.

وحذر الارياني من استمرار تقاعس المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه الأنشطة التخريبية لنظام ايران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن "مليشيا الحوثي" ودعم الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب والذي ستكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.