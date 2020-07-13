43 خرقا لمليشيات الحوثي في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، 43 خرقا، لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للهدنة الأممية في محافظة الحديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وشملت الخروقات أعمال عدائية تنوعت بين عمليات استهداف وقصف وقنص، وكان أبرز أهدافها الأحياء والقرى السكنية والمزارع المواطنين. Advertisements واستخدمت المليشيات الحوثية مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 وعيار 60 وقذائف آر بي جي وقذائف B10 وسلاح م.ط 23 وعيار 14,5 وعيار 12.7 وسلاح القناصة. وطالت الانتهاكات الحوثية مديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه ومناطق سكينة في مدينة الحديدة، مخلفة المآسي والخوف والهلع في صفوف المواطنين لا سيما النساء والأطفال

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