اللجنة العسكرية الأمنية بتعز تختتم نزولها الميداني بزيارة إلى شرطة مشرعة وحدنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

تعز - الخليج 365

اختتمت اللجنة القيادية المشتركة بقيادة محور تعز وشرطة المحافظة، نزولها الميداني بزيارة إلى إدارة شرطة مديرية مشرعة وحدنان حيث كان في استقبالهم مدير شرطة المديرية النقيب أكرم الزعيم.



وترأس اللجنة مساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط وعضوية نائب مدير الاستخبارات العسكرية العقيد عبدالوهاب الهلالي ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حموداليوسفي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد المخلافي.

وعقدت اللجنة لقاء بمدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الأستاذ جمال النقيب ومدير شرطة المديرية النقيب أكرم الزعيم وبمدراء الأقسام وضباط وصف وأفراد شرطة المديرية، حيث أشادت اللجنة بالدور الذي يقوم به منتسبوا شرطة المديرية وانضباطهم، مشددين على رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة ورفع الحس الأمني، وناقشت اللجنة آلية رصد الوافدين للمدينة والساكنين الجدد في الحارات والتأكد من بياناتهم ورصد الخلايا النائمة.

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كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز الروابط والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني من خلال الاحترام المتبادل وتبادل المعلومات اللوجيستية بين الشرطة والجيش الوطني مؤكدين على حساسية المرحلة التي تمر بها المحافظة في ظل ما تقوم به بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون من أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تظافر الجهود وتوحيدها والعمل على تأمين الجبهة الداخلية من من خلال تعقب الخلايا النائمة وضبطها وافشال خطط المتربصين وأيضا تأمين ظهر الجيش الوطني في المواقع مؤكدين على تكامل الجهود وتكاتف السواعد ووحدة الموقف لتحقييق الأهداف المرجوة والمضي في طريق النصر الشامل على المليشيات الإنقلابية والعناصر الخارجة عن النظام والقانون.

الجدير ذكره أن اللجنة دشنت نزولها الميداني مطلع الاسبوع الماضي بهدف رفع الروح المعنوية وتفقد الجاهزة والإطلاع على مدى الانضباط العسكري والتواجد الأمني في إدارات شرطة المديريات ,بناء على توجيهات قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور عبدالرب الأكحلي.