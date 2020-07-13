شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على اسباب آلام الحلمة..ومتى يجب عليك ان تلجأي للطبيب فورا؟ نصائح قد تنقذ حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا شك أنك تعرضت لألم الحلمة في مرحلة ما من حياتك، مثل بعض الألم في أوقات الدورة الشهرية، وأحيانا حكة مزعجة، وربما ألم أشد، وربما أخافك قليلا.

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الحقيقة العلمية والطبية الاساس، هي أن ألم الحلمة طبيعي إلى حد ما، فحوالي 70 في المائة من النساء عانين نوعا من آلام الثدي في مرحلة ما من حياتهن، لكن لحسن الحظ فإن معظم هذا الألم حميد، ونسبة قليلة من النساء اللواتي عانين من آلام الثدي كن بحاجة إلى عناية طبية.

الأطباء والخبراء تناولوا هذا الموضوع في اسبابه ودواعيه، حتى لا يكون مصدر توجّس بدون مبرر.

الالتهابات والعدوى

الالتهابات المختلفة، مثل الالتهابات البكتيرية والعنقودية والمبيضات الفطرية والالتهابات الفيروسية. والألم المصاحب له، هي عبارة عن إحساس يشبه الحرق حول الحلمة. يمكن أن تحدث العدوى من الرضاعة الطبيعية وعدم نظافة حمالات الصدر. فالعدوى الفطرية على وجه الخصوص تتشكل بمرور الوقت وقد لا تكون مؤلمة في البداية، وغالبا ما تبدأ تحت الثدي، حيث توجد ثنية في الجلد لأن الفطريات تحب المناطق الدافئة والرطبة.

إذا كنتِ تعتقدين أنك مصابة بعدوى، فمن الأفضل أن تتحدثي مع طبيبك.

التهاب الجلد

إذا كنت عرضة للإكزيما أو الصدفية، فمن المحتمل أنك تعانين من نوبات ألم حول الحلمات والثديين. لكن إذا لم تكوني عرضة لهذه الأمراض الجلدية، فقد يكون رد فعل تحسسي لأن جلد الثديين حساس ويمكن أن يتفاعل مع المنظفات أو الصابون أو غيرها، وفي حالات نادرة قد يشير الطفح الجلدي إلى مرض باجيت ، يأخذ شكل الطفح الجلدي.

عليك التوقف عن استخدام الصابون أو المنظف الجديد، إذا اختفى الطفح خلال 24 إلى 48 ساعة فلا داعي للقلق، أما إذا استمر اتصلي بطبيبك.

الهرمونات

التغيرات الهرمونية تؤدي إلى زيادة حساسية الحلمة للمس. يحدث ذلك في فترة الدورة الشهرية، وعند البدء بتناول حبوب منع الحمل، أو أثناء الحمل، أو بعد الولادة مباشرة. أو قد تشعرين بوخز عند التعرض للاحتكاك، لكن الألم يصبح أقل أو يختفي تبعا للتقلبات الهرمونية. إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين عليك مراجعة طبيبك.

الرضاعة الطبيعية

الكثير من المشاكل يمكن أن تحدث مع الرضاعة الطبيعية. يمكن أن يتسبب انسداد قنوات الحليب في الشعور بالألم. إذا كنتِ تعانين أثناء إرضاع طفلك من ألم في الحلمة، يُفضّل الاستعانة بمستشارة الرضاعة.

الانسداد في قناة الحليب أمر مؤلم وكثيرا ما يحدث مع الأمهات المرضعات وأفضل طريقة للتعامل مع انسداد القنوات هو الكمادات الدافئة التي تساعد في تخفيف الانسداد. يمكنك أيضا تدليك ثدييك أثناء الحمام للمساعدة في إزالته. من المفيد أيضا تدليك ثديك أثناء الرضاعة، فالتدليك أثناء مص الرضيع للثدي يساعد على تخفيف الانسداد.