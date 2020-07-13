شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يذهب عن عروسه لـ يداعب امرأة اخرى في ليلة الزفاف ..لن تصدق كيف كان ردة فعلها وكيف اشتعلت نار الغيرة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله عريس ترك عروسه وحدها في الكوشة وذهب ليداعب زوجته الأولى ويطيب خاطرها بعدما لاحظ حزنها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وجلس العريس مع الزوجة الأولى متجاهلا عروسه الجديدة وهو ما انعكس على ملامحها التي ظهر عليها الضيق الشديد للموقف الذي وضعت به.

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