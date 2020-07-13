شكرا لقرائتكم خبر عن حمارً وحشيا يتعرض لهجوم تمساح مفترس وعندما اراد ان يلتهمه حدثت المفاجاة التي لن تخطر على بال احد..(لقطات مروعة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقطات مروعة ترصد لحظة انقضاض تمساح على حمار وحشي والتهامه بشكل مخيف بالكامل شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت الصحيفة إن المصور الأمريكي “دنيس ستوجسديل”، استطاع توثيق مجموعة من اللقطات المثيرة لتمساح ضخم يلتهم حمارًا وحشيًا كاملًا أثناء تواجده في مستنقع مائي في محمية ماساي مارا الوطنية في كينيا.

وانقض التمساح الشرس على الحمار بعد أن تربص له أثناء خروجه من المستنقع، حيث هاجمه من ناحية البطن حتى سالت دمائه واختلطت بمياه المستنقع. وقام التمساح بتثبيت فكه القوي حول بطن الحمار، وسحبه في المياه حتى اختفى، وبدأ في التهامه بوحشية حتى حوافره، حيث استخدم أسنانه الحادة للفتك بجمجمة الحمار الذي غطى بدمائه المستنقع .



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