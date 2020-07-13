شكرا لقرائتكم خبر عن اثناء انزال الراحلة (رجاء الجداوي) الى القبر كتب هذا الشي على جثمانها واشعل قلوب جميع محبيها (فيديو مؤثر)شاهد مالذي كتب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، وأعلنت عن هذا الخبر الحزين ابنتها أميرة حسن مختار، وأكدت أن والدتها توفت بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وشهدت لحظة وصول جثمان رجاء الجداوي لحظة مؤثرة على كل محبيها وجمهورها وعائلتها بالطبع، حيث كُتب على جثمانها "أحذر العدوة"، كما ظهر الجميع أثناء الدفن وهم يردون الكمامة وصلوا عليها صلاة المتوفي قبل دخولها إلى مقابر البساتين.

يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة.