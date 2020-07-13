شكرا لقرائتكم خبر عن احذر فقد تموت في لحظة دون ان تشعر والسبب نومك بهذه الوضعية؟! شاهد دراسة حديثة توضح لك طريقة النوم الصحيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في دراسة "إماراتية" مثيرة، حذرت دراسة طبية من وضعية نوم لها تأثير سلبي على الصحة، وقد تكون قاتلة.

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تجنب النوم على الجانب الأيمن

ووفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”، نشرت دورية “أمراض الجهاز الهضمي السريرية”، دراسة تطالب بضرورة تجنب النوم على الجانب الأيمن من الجسم.

إبطاء الدورة الدموية

وأفادت الدراسة أن الاستلقاء على الجانب الأيمن يؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية، لأن الدم يجب أن يضخ إلى الأعلى، كما أنه يؤدي إلى إبطاء عمل البنكرياس.

حرقة المعدة

ويمكن لوضعية النوم الخاطئة هذه، أن تزيد من حالات حرقة المعدة، كون المريء يقع على الجانب الأيمن، بحيث يمكن للحمض المعدي لدى الأشخاص الذين ينامون على الجانب الأيمن، أن ينساب عائدا إلى المريء.

وبرغم أن بدايات الدراسة معارضة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من تفضيله النوم على "الشق الأيمن"، إلا أن الدراسة نفسها ذكرت فوائد النوم على الجانب الأيمن.

فوفقا للدراسة، رغم كل هذه الأضرار، إلا أنه للنوم على الجانب الأيمن فوائد تمس الجهاز اللمفاوي، والذي يلعب دورا في مكافحة مسببات الأمراض والخلايا السرطانية كما أنه مسؤول عن نقل المواد الغذائية الأساسية وتصفية المواد الضارة.

كما أن النوم على الجانب الأيمن يسهل عمل الطحال، المسؤولة عن تنقية الدم، حيث يقع على الجانب الأيسر من الجسم، وبالتالي يمكنه العمل بسهولة أكبر إذا كنا ننام على الجانب الأيسر.