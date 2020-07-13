"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الاثنين 13 يوليو /تموز 2020 :

- الحديدة.. القرى السكنية بالجبلية تتعرض لعمليات استهداف حوثية https://www.elyamnelaraby.com/489976 - المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489975 - قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/489968 - آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم https://www.elyamnelaraby.com/489952 Advertisements - التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في 3 مديريات بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/489937 - مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/489932 -مليشيا الإصلاح تعتدي على مختل عقليا في تربة تعز https://www.elyamnelaraby.com/489927 - التحالف يقصف تحركات للمليشيا في حرف سفيان بعمران https://www.elyamnelaraby.com/489926 - التحالف يعترض ويدمر صواريخ باليستية ومسيَّرات حوثية في أجواء المملكة https://www.elyamnelaraby.com/489923

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