شكرا لبحثكم عن خبر شاهد قرية من الضالع تدهش كل من شاهدها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الناشط الشبواني في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عبدربه العولقي صورة جميلة لقرية يمنية قال أنها من الضالع. وتنوعت الردود بين مصدق ومكذب، قبل أن يتدخل الاعلامي شائف الحدي ليوضح بالقول: Advertisements "هذه جُبَنْ التي يسكنها الذراحن من يافع، وتاريخياً تتبع يافع، ومن ثم ضمت إلى الضالع عام 1998م، وهي محاذية لمديرية الشعيب ويفصل بينهما نهر وادي بَنَا الشهير الذي يقع شمال الشعيب وجنوب جُبَنْ".

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