شكرا لبحثكم عن خبر صحفي : المجلس الانتقالي يتجه لاعلان حكومة مؤقتة تدير الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشار الصحفي ماجد الداعري إلى أن المجلس الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع الخدماتي والأمني في الجنوب . وقال الداعري: ‏الإنتقالي يبدأ مشاورات سرية لتشكيل حكومة جنوبية مؤقتة لإدارة الوضع الخدماتي والأمني في الجنوب مع استمرار تعثر مشاورات تنفيذ ‎#إتفاق_الرياض. واختتم قائلا: وتعنت الشرعية عن تقديم تنازلات حقيقية لاستيعابه بحجم الشعب والأرض التي يسيطر عليهما جنوبا والمكاسب السياسية والعسكرية التي حققها كجزء من التحالف.

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