التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في 3 مديريات بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 الخليج 365 ـ مأرب كثف التحالف غاراته الجوية على مواقع وتجمعات حوثية في عدد من مديريات محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات حوثية في مديريات مجزر، صرواح، والعبدية، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وأضافت أن من بين قتلى القصف الجوي قيادات حوثية ميدانية كبيرة

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