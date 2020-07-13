مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مقالات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 13/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية خب والشعف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية

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