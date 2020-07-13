مليشيا الإصلاح تعتدي على مختل عقليا في تربة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 الخليج 365 ـ تعز أكدت مصادر محلية تعرض شاب يعاني من حالة نفسية لاعتداء وحشي من قبل مليشيات الاخوان بزي الشرطة العسكرية في مدينة التربة جنوبي تعز.

Advertisements وأفادت المصادر بأن الشاب موسى أحمد عبدالعزيز حسين الذبحاني تعرض للاعتداء بشكل وحشي من قبل افراد الشرطة العسكرية المتمركزين في مبنى الكهرباء بمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين مساء السبت الماضي. ووفق المصادر فقد برر افراد الشرطة العسكرية اعتدائهم على الشاب بأنه مر من امام المبنى وبأنهم اشتبهوا بأنه "حوثي"، حيث اقتادوه بعد الاعتداء عليه الى سجن أمن مديرية الشمايتين.

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