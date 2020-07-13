شكرا لقرائتكم خبر عن دوي إنفجارات ضخمة تهز إيران .. مكان الإستهداف و تفاصيل أولية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات ضخمة صباح الاثنين في مدينة مشهد الإيرانية. وكانت وسائل إعلام محلية إيرانية قالت إن هناك أنباء عن انفجار ضخم هز شركة كيماويات جنوبي غرب إيران.

ويأتي ذلك، في وقت شهدت البلاد عدة انفجارات متتالية حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية خلال الأسبوع الماضي. وأعلن مسؤولون أن حريقاً اندلع بمنشأة نطنز النووية لتخصيب الوقود.