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عدن - ياسمين التهامي - وصلة رقص في الشارع للسعودية أروى عمر تغضب المتابعين .. هل سيُقبض عليها بعد هذا الفيديو؟!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت تتذكرون ذيك اللي انشهرت لانها تقول انا ما اطلع فخوذي وقعوري 😔 ايام والله

pic.twitter.com/TkNwTG2jhA — 𝙇𝙄𝘼ⴵ (@liabelovaa) July 10, 2020 وكتب مُغرد: “تشوه سمعي وحركي وبصري على كافة الاصعدة”. السعودية أروى عمر الجدل مجدداً بوصلة رقص جديدة مثيرة في الشارع بطريقةٍ وُصفت بأنها مخلة بالاداب العامة. وظهرت أروى عُمر بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”، ورصدته “وطن”، وهي ترقص مرتدية بنطال جينز ضيقاً على أنغام أغنية “يا ندمانة” للفنان السعودي زايد الصالح، أمام سيارتها، بينما تقوم صديقتها بتصويرها وتشجيعها. وعبّر مغرّدون عن استيائهم من التصرفات الأخير لأروى عمر وطالبوا الجهات الامنية بالقبض عليها . وذكر مغرّدون آخرون “أروى”، معايرتها لمواطنتها هند القحطاني، وكيف اتهمتها باستعراض صدرها وفخذيها لكسب الشهرة، وقالوا أن المثل القائل من “عاب ابتلي” ينطبق تماماً على أروى عُمر. Loading...وكتب مُغرد: “تشوه سمعي وحركي وبصري على كافة الاصعدة”.

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