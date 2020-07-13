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عدن - ياسمين التهامي - موعد عرض الحلقة 28 من الجزء الثاني لمسلسل قيامة المؤسس عثمان !

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جديد اب برس

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عرض الحلقة 28 من الجزء الثاني لمسلسل قيامة المؤسس عثمان (الحلقة الأولى) بن ارطغرل الغازي بعد انتهاء الموسم الأول على الحلقة 27 (الأخيرة). انتهت الحلقة 27 والأخيرة من الجزء الاول من مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن اطغرل بفتح قلعة كلوموجا هيسار وموت صوفيا المزيف، ونحن متأكدون بنسبة كبيرة جدا أن صوفيا لم تمت حقا وستعود في الموسم الثاني من مسلسل المؤسس عثمان، وبما أنهم قاموا يتهريب جثتها على أساس انهم يضنون أنها ماتت ولكنهم لا يوريدون ترك جثتها في القلعة، وهنا نكتشف ان صوفيا لم تمت وتمت معالجتها ونجت من الموت، وذلك ربما لإعجاب المخرج محمد بوزداغ لشخصية صوفيا التي جسدتها الممثلة ألما تيرزيك بحرافيا عالية، ولذلك رأوا أن التخلص من الشخصية لازال باكرا. وفي الحلقة الأخيرة رآينا تمهيد واضح على بداية العداوة الجديدة التي ستخلقها هازال ما بين دوندار وعثمان، أيضا لم نرا بورشين ان كانت ستموت برمية السهم الذي أصابتها باها أيجول أم لا. وكذلك لم نسمع بأي أخبار جديدة عن ارطغرل الغازي الذي هو مريض في قونيا حاليا من الجزء الأول من مسلسل قيامة المؤسس عثمان وعموما كانت نهاية الموسم ليست مرضية مائة بالمائة حيث كانت توقعاتنا أكبر من ذلك، ولكن مشهد فتح القلعة كان جيدا نوعا ما وخصوصا رفع الأذان عند فتحها حيث نال اعجاب كل المتابعين والمحبين له. والأن نستطيع تقييم الجزء الاول للمسلسل بعد ان انتها، وبالنسبة لنا لم يرتقي نفس جودة مواسم قيامة ارطغرل، لكن اذا نضرنا من جهة أخرى نجد أنه أفضل من مسلسل قيامة ارطغرل بكثيير ونستنتج من هذا أن كلهما لديهما دور مهم وحنكة خاصة، ولاتنسوا أن تتركوا لنا تقيمكم لهذا الموسم الأول من المؤسس عثمان موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني أما عن موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل فسيكون على الأغلب اما في شهر أكتوبر أو نوفمبر أي الشهر العاشر أو الشهر الحادي عشر من سنة 2020 على سبيل المثال الموسم الثاني من مسلسل قيامة ارطغرل حيث بدأ في يوم 2015/09/30 تقريبا في بداية شهر عشرة أما عن الموسم الثالث قد بدأ في يوم 2016/10/26 والموسم الرابع بدأ في يوم 2017/10/25 والموسم الخامس بتاريخ يوم /201811/07 وأما عن الموسم الأول من مسلسل قيامة المؤسس عثمان فقد بدأ في يوم 2019/11/20 وبما أنهم انتهوا متأخرين من الموسم الأول فإننا نتوقع أنهم سيعودون متأخرين أيضا، فلذلك نضن أن بداية الجزء الثاني والجديد سيكون في الشهر الحادي عشر.